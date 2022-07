Ottime prestazioni per i fratelli Sangiorgi al Trofeo Internazionale de L’Aquila

Ottime prestazioni per i fratelli Sangiorgi al Trofeo Internazionale che si è svolto a L’Aquila la scorsa settimana, dal 1 al 3 luglio. L’esperienza è stata molto interessante per diversi fattori: per la durata dell’evento che rendeva lo sforzo sportivo particolarmente intenso (5 gare in 3 giorni), per la forte presenza di delegazioni di atleti stranieri con cui confrontarsi (francesi, belgi, olandesi, danesi, iraniani…) e per la possibilità di gareggiare in 5 tipi di competizioni molto diverse tra loro (dalla brevissima su 100 metri alla maratona di 42 chilometri).

Infine il Trofeo aveva anche la caratteristica di svolgersi su percorsi diversi, su pista e su strada. Il Trofeo era anche una sorta di anticipazione dei Campionati Europei che si svolgeranno proprio a L’Aquila a settembre e per questo motivo ha attirato molte delegazioni straniere. Per la Bi Roller gareggiavano due atleti, Achille Sangiorgi categoria Junior e Annibale Sangiorgi, categoria Allievi e hanno raccolto risultati pregevoli, in particolare per Achille. Partiamo dall’ultima gara che si è svolta domenica e che ha dato il risultato migliore e andiamo a ritroso: Achille ha corso la maratona di 42 Km sotto il solo cocente del mezzogiorno, con grinta e determinazione e ha concluso la gara arrivando 6° al traguardo per la sua categoria. Nella prima mattinata aveva corso la 100 metri e aveva fatto un buon tempo chiudendo all’11’ posizione della classifica.

Nei giorni precedenti Achille ha corso la 10 mila a punti conquistando un ottimo 7’ posto, un 10° posto nella 10 mila ad eliminazione e 14° posto nella 500 metri dopo che si era qualificato al turno successivo con il 7° miglior tempo. Per Annibale che in questo periodo sta soffrendo l’interruzione di un mese di allenamenti a causa della frattura di un braccio avvenuta un paio di mesi fa, le gare migliori sono state quelle di domenica: al pomeriggio, sotto un sole cocente e con una temperatura che superava i 35 gradi ha corso la mezza maratona di 21 km che ha tenacemente portato a termine nonostante la fatica di continuare a correre in solitaria essendosi staccato dal gruppo.

Alla mattina era andata ancora meglio, correndo una bella 100 metri e conquistando il 15° posto in classifica. Le altre gare disputate sono state una ad eliminazione, una a punti e la 500 metri che purtroppo non gli hanno dato troppe soddisfazioni. Rientrati a Biella già dal giorno successivo sono ripresi gli allenamenti che nel giro di 15 giorni porteranno 6 atleti della squadra ai Campionati Italiani su Pista che si svolgeranno dal 20 al 23 luglio a Bellusco e si concluderanno con il Campionato di Mezza maratona e Maratona in programma per il 24 luglio. Gli atleti che saranno impegnati a Bellusco saranno Saverio Valli e Achille sangiorgi, categoria Junior, Dora Ferretto, Susanna Rocchetti e Annibale Sangiorgi, categoria Allievi e Nichele Rocchetti, categoria Ragazzi. A questa importantissima competizione seguirà ancora un trofeo Internazionale che si svolgerà sulla bella pista parabolica di Santa Maria Nuova dal 3 al 7 agosto. E poi, le meritate vacanze. Acqua Lauretana e Sellmat hanno ristorato atleti ed allenatori nel clima torrido dell’estate aquilana.