New Generation Taekwondo, 5 medaglie alla Summer Taekwondo Open di Caorle FOTO

Ultima gara della stagione per cinque atleti della New Generation Taekwondo che nel weekend del 2 e 3 luglio hanno partecipato alla competizione Summer Taekwondo Open di Caorle (Venezia), accompagnati dai tecnici Stefano e Giorgio Moi: due giornate di gara che hanno coinvolto sia la specialità di forme, sia la sezione del combattimento, con oltre 300 atleti provenienti da diverse zone di Italia.

La trasferta si è conclusa con un risultato complessivamente positivo, con quattro argento e un bronzo: per la specialità di forme, secondo posto sul podio e medaglia d'argento per Diego Quaglia (classe 2009, categoria Cadets cinture verdi) e Roberta Valle Brush (classe 1986, categoria Master cinture verdi), entrambi di San Giacomo Vercellese e alla loro prima esperienza assoluta di gara.

Per il settore combattimento: argento per Camilla Zhukova di Borgomanero (classe 2006, categoria Junior cinture nere), alla sua quarta esperienza di gara quest'anno nella categoria cinture nere, guadagna il secondo posto vincendo il primo incontro, fermandosi in finale; argento anche per Orsola Righi di Biella (classe 2009, categoria Cadets cinture gialle), alla sua terza esperienza di gara in assoluto, ha vinto con un buon distacco il primo incontro fermandosi anche lei in finale. Infine, bronzo per Elena Bozzo (classe 2009, categoria Cadets cinture rosse) di Valdilana, anche lei alle prime esperienze quest'anno in una categoria avanzata. La società proseguirà con gli allenamenti estivi in preparazione per le gare autunnali.