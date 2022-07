Grande prova per Alberto Belli di Valdigne Triathlon all’IronMan di Klagenfurt

A Klagenfurt, in Austria, domenica 3 luglio si è disputato il classico appuntamento del durissimo circuito IronMan su distanza “Full” il 140.6 di Klagenfurt (misura totale delle tre frazioni in miglia). Per i super Triathleti impegnati si trattava di percorrere le classiche distanze della prova “IronMan”, 3,8 km di nuoto, 180 km di bici (a crono) e 42,2 km finali della maratona. Una prova incredibile resa ancora più dura dalle condizioni meteo, caldo asfissiante e umidità molto elevata.

Ancora una volta Finisher in una lunga distanza il biellese Alberto Belli, che dopo le fatiche del Campionato Italiano No Draft di Olimpico di Barberino del Mugello di domenica scorsa, ha disputato un’altra gara dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Ecco le sue dichiarazioni a fine gara: “Ancora una volta per me è stata un’esperienza incredibile di sport, ho dovuto organizzare la mia prova sia dal punto di vista fisico che mentale, e ciò mi ha permesso di portare a casa un risultato veramente soddisfacente data la lunghezza delle frazioni e le difficoltà ambientali dovute al caldo torrido.

L’arrivo sulla finish line ripaga di tutta la fatica fatta ed è veramente emozionante, il tifo poi degli spettatori è poi un qualcosa di inimmaginabile e ti aiuta tantissimo durante la gara”. Per i colori di Valdigne Triathlon era presente anche il canavesano, che per il nuoto si allena nel centro sportivo Massimo Rivetti di Biella, Elis Gassino. L’atleta stava disputando una gran gara, anche dal punto di vista cronometrico, quando purtroppo giunto al 21 km della run ha dovuto abbandonare (come tanti) per un colpo di calore.