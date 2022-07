Città di Cossato, ecco i dirigenti del settore giovanile tra conferme e nuovi volti

Il Città di Cossato comunica la nuova organizzazione dirigenziale relativa al settore giovanile. Confermato come supervisore Ettore Salmistraro, storico responsabile e deus ex machina di tutta l'attività giovanile. Antonio Monteleone, dirigente di grande esperienza, raccoglie l'eredità di Alberto Casazza nel ruolo di guida del settore giovanile. Confermato Willy Baruffa alla Scuola Calcio, da sempre punto di riferimento dei blues. Infine, Roberto Bonda resta come responsabile dell'attività di base.