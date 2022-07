250 runners alla Cammuzzaglia, prima la coppia Di Pasquali-Lanza FOTO e VIDEO

250 runners si sono dati appuntamento nella serata di ieri, 5 luglio, in Valle Elvo per prendere parte alla terza edizione di Cammuzzaglia, l'evento podistico realizzato da La Vetta Running, che ha dato vita ad un ricco programma compreso di: corsa podistica non competitiva, camminata ludico e nordic walking lungo un percorso di 7 chilometri che abbraccia i territori di Camburzano, Muzzano e Graglia.

Ad animare l'intera gara la verve incontenibile di Andrea Lima Caprio. Alla fine, Roberto Di Pasquali ha tagliato per primo il traguardo, seguito a ruota da Gabriele Gazzetto e Enzo Mersi. Tra le donne, invece, ha spiccato Beatrice Lanza, giunta per prima all'arrivo a vantaggio di Margherita De Giuli e Giuseppina Feo. Nella classifica camminatori, sono giunti nelle prime tre posizioni Marilise Scorteccia, Nicola Lisco e Pietro Ginipro.

Impeccabile, come sempre, l'organizzazione de La Vetta Running: ulteriori apprezzamenti sono giunti per il percorso suggestivo in mezzo alla natura e l'idea del ghiacciolo finale, utilissimo per rinfrescarsi dopo le fatiche della corsa e ideato da un appassionato praticante, Santino Milici.