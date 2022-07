L'Onorevole Prisco a Biella in visita alla caserma dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio alle ore 15 l'Onorevole sarà però impegnato in una visita istituzionale alla sede dei Vigili del Fuoco, Biella in Via Santa Barbara. Accompagnato dal deputato Andrea Delmastro, dal segretario provinciale Cristiano Franceschini, dall’Assessore Regionale Elena Chiorino, incontrerà il comandante Ing. Alessandro Segatori, il personale e i rappresentanti delle sigle sindacali. All'incontro farà seguito una conferenza stampa alle 16,30 di fronte alla caserma.