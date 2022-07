A Vigliano una mostra fotografica sull'ictus

Si inaugura sabato 9 luglio, alle 17.30 presso la Biblioteca civica "Aldo Sola" il progetto A.L.I.Ce in mostra - Le risorse che non sappiamo di avere: un'esposizione di fotografie di Francesco De Vigiliis per sensibilizzare i partecipanti sul tema dell’ictus e sull'attività dell'Associazione A.L.I.Ce - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale.

L'ictus è una patologia che in Italia costituisce la prima causa di disabilità e la terza causa di mortalità. La disabilita residua può modificare il grado di autonomia della persona colpita, l’immagine percepita del sé, traducendosi in una situazione di isolamento, solitudine o depressione, che travolge non solo il soggetto ma anche chi lo accompagna, nel percorso di cura e di vita. A.L.I.Ce. oltre a svolgere attività di sensibilizzazione e informazione sui fattori di rischio correlati all’ictus, si prefigge di promuovere e organizzare attività per il mantenimento delle abilità cognitive e motorie residue e di facilitare momenti di socializzazione e inclusione per i soggetti colpiti e i loro care giver.

Perché una mostra fotografica? La fotografia è il ritratto di un preciso istante che si sceglie di immortalare, ampliato poi da attimi spontanei, capaci di cogliere le nostre emozioni. Immenso è il suo potere in quanto, una foto, riesce a fermare il tempo e ha la capacità di far rivivere anno dopo anno lo stesso ricordo. Per questo, amiamo associare la fotografia ad un’emozione senza tempo.

Ciascuna fotografia è l'insieme di sensazioni, ricordi, emozioni, pensieri, considerazioni e tanto altro ancora: ogni foto può raccontare una storia, una sensazione, un sentimento ed è proprio questo che la rende così importante. La fotografia è un fantastico mezzo per narrare, informare ed educare: attraverso le foto è possibile informare le persone di una certa situazione e allo stesso tempo possono essere utili per educare. Influenzare le persone: con una foto si possono trasmettere emozioni differenti a più persone. L’essere umano ha da sempre avuto un innato bisogno di comunicare e ciò avviene ancora prima dell’uso della parola attraverso la realizzazione di immagini. Le più recenti ricerche affermano che la fotografia, come l’arte in una accezione più ampia, per gli individui non abbia solo una dimensione ricreativa e di intrattenimento, ma sia anche dotata di una funzione curativa. Sia la produzione sia la fruizione dell’arte possono avere notevoli effetti emotivi e psicologici per gli individui, tra cui: crescita cognitiva, riduzione di ansia e stress, rafforzamento dell’autostima, aumento delle capacità di comunicazione interpersonale. Dopo l'inaugurazione, la mostra sarà visitabile fino al 22 luglio dal martedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.