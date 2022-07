Biella, scontro tra due auto per una mancata precedenza: una ragazza finisce all’ospedale

Potrebbe essere una mancata precedenza la causa dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, 6 luglio, all’incrocio tra le vie Cottolengo e Valle d'Aosta, a Biella. A rimanere coinvolte due auto, in prossimità del semaforo: stando alle prime informazioni raccolte, una ragazza è rimasta ferita lievemente nello scontro.

In seguito, è stata assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica esatta dell’accaduto.