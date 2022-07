Allarme in Valle Cervo per una donna a terra priva di sensi (foto di repertorio)

Allarme in Valle Cervo per una donna a terra, priva di sensi. È accaduto nella giornata di ieri, 5 luglio: alla fine, si è rialzata ma era sotto gli effetti dell'alcol. In seguito, è stata riaccompagnata fino a casa. Sul posto 118 e Carabinieri.