Sold out a Candelo per l'incontro con la criminologa Roberta Bruzzone (foto dalla Facebook del sindaco di Candelo Paolo Gelone)

A Candelo inizia ufficialmente l'estate all'insegna della cultura. Lo scorso weekend ha fatto sold out la serata d'incontro con la criminologa Roberta Bruzzone, ospite del Candelo Crime Festival.

A commentare la serata il sindaco Paolo Gelone: “Per un'ora e mezza ha parlato al e con il pubblico, in una sala piena di persone e di entusiasmo, con la forza di chi svolge una professione complessa con grande competenza e passione. Non un 'personaggio tv' come tanti, ma una donna consapevole di sé e dell'importanza del suo ruolo nel garantire la giustizia e nel favorire l'evoluzione della società, visto il suo impegno contro la violenza sulle donne. Grazie anche a Ilaria Sala per il suo contributo sulla parità di genere e sulla situazione nel Biellese”.

A seguire l'apertura della mostra a cura dell'Esposizione Criminologica Nazionale con un pubblico attento e interessato: lo spazio rimarrà aperto tutti i weekend.