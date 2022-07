Sala Biellese, torna la Festa della Birra dopo due anni di stop

Ritorna, dopo 2 anni di stop, la Festa della Birra di Sala Biellese. L’evento, organizzato dalle Associazioni Arci Amici di Bornasco e dalla Pro Loco di Sala Biellese, si svolgerà nelle giornate dell'8 e 9 luglio presso l’area campeggio Future is Nature in via Zublena 42. Ci sarà la possibilità, tramite prenotazione, di pernottare nelle piazzole di sosta dedicate.

Di seguito il programma della festa: venerdì 8 luglio, alle 17 apertura della manifestazione, con spillatura della prima birra; alle 19.30 specialità alla griglia di carne e pesce, a seguire gruppo musicale “Fuori menù”. Il 9 luglio, invece, alle 16 apertura delle spillatrici, con tornei di Archery e Paintball fiondato; sempre alle 19.30 pizza e specialità alla griglia, con concerto finale dei The Bowman.

Per info: 3487602565, 3336351268 – 3492920441.