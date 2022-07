AIB di Biella Orso al centro estivo a Vaglio e Pavignano

Come difendere il bosco, cosa fare in caso di avvistamenti di incendio, chi sono gli Aib e come operano, sono stati alcuni degli argomenti che sono stati affrontati ieri martedì 5 luglio al centro estivo a Vaglio e Pettinengo da tre volontari delle squadre del Corpo AIB di Biella Orso. Tra loro anche l'Ispettore provinciale del corpo AIB Biella Rodolfo Gilardi.

Gli AIB hanno trascorso due ore piacevoli in compagnia dei ragazzi nell'ambito del progetto Estate Ragazzi organizzato dall'associazione Pavignano Vaglio Cultura e Sport, dove hanno fatto vedere a loro anche un mezzo con cui operano.