Ponderano, ospedale: parcheggi a pagamento entro l'anno. C'è il progetto definitivo dell'area

Gestopark è quasi pronta: ha consegnato i progetti definitivi dell'area del parcheggio dell'ospedale a Ponderano al Comune. Quindi, dopo aver piazzato parchimetri, telecamere, e aver provveduto per esempio a delimitare alcune zone con delle sbarre, il parcheggio di fronte al nosocomio diventerà a pagamento: un euro al giorno, dopo la prima mezz'ora gratuita.

Il sindaco di Ponderano Roberto Locca non nasconde che per il Comune sarà un respiro di sollievo: "Fino a oggi siamo noi che ci siamo sobbarcati i costi di spazzamento del parcheggio e abbiamo dovuto assumere nuovo personale per gestire per esempio le pratiche delle nascite e dei decessi. Per un Comune piccolo come Ponderano un servizio così importante ha comportato modifiche nei nostri uffici". Quando il posteggio sarà a pagamento, la Gestopark inizierà a pagare al Comune la concessione del suolo pubblico e qualcosa per l'ente cambierà: "Non ci guadagneremo perchè parliamo di 80 mila euro all'anno che è quanto più o meno ci costa la gestione dell'area ora, ma almeno non ci perderemo come ora".

Il contratto di concessione fu firmato da Comune di Ponderano e Gestopark il 31 ottobre del 2019. Ma il Covid ha poi rallentato la procedura. E nel 2021, i comuni di Biella e di Ponderano hanno raggiunto un accordo sulla gestione dei parcheggi. La giunta di Biella ha approvato un documento che prevede la stipula di un accordo di programma tra le parti. Dopo un lungo dialogo e confronto, si è raggiunto il compromesso che alcuni stalli del parcheggio denominato P1 ai confini tra Biella e Ponderano (in totale 51 parcheggi) resteranno gratuiti e a sosta libera dal pagamento.

Per gli utenti gli accessi saranno due: uno dopo la rotonda dell’Avis verso l’ingresso principale dell’ospedale e uno sulla strada che costeggia l’edificio dell’ex laboratorio analisi mai concluso (via Alberetti). Ogni varco avrà tre sbarre: due per l’ingresso e una per l’uscita o viceversa a seconda delle fasce orarie.