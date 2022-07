Maltempo, lunedì registrati temporali di forte intensità con raffiche di vento superiori ai 100 km/h

Nel corso della giornata di lunedì 4 luglio una debole onda depressionaria in scorrimento a nord dell'arco alpino ha favorito l'ingresso di aria più fresca che ha determinato l'innesco di temporali diffusi sulla nostra regione dalle ore centrali della giornata. I temporali sono stati localmente di forte intensità, portando ad accumuli di pioggia fino a circa 30-35 mm, ad esempio 30.6 mm in 3 ore a Biella, 29 mm a Mombasiglio (CN). Lo scrive Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito web.

“Le temperature particolarmente elevate delle giornate precedenti hanno contribuito all’intensità dei fenomeni ed allo sviluppo di grandine anche di grosse dimensioni – si legge - La figura seguente riporta le zone interessate da grandine nella giornata del 4 luglio, stimate sulla base delle misure rilevate dai sistemi radarmeteorologici gestisti da Arpa Piemonte. Ai temporali è stata associata un’attività elettrica importante. Emerge il picco nelle Langhe, con valori fino a circa 40 fulminazioni per punto griglia tra Bra e Alba, equivalente a circa 4 fulminazioni per km quadrato. L’intensità particolarmente elevata dei temporali ha generato forti correnti fredde discendenti (amplificate dall’evaporazione di pioggia e grandine) e venti sostenuti con raffiche oltre i 100 km/h. In dettaglio, le massime raffiche sono state registrate nell’Alessandrino (a Sardigliano alle ore 18 locali: 105.8 km/h) e nel Cuneese (a Mombarcaro alle ore 17 locali: 106.6 km/h)".