"Il mio corpo, le mie scelte", un flash mob a Biella per dire no al fondo contro gli aborti, FOTO e VIDEO

"Nessuno tocchi la legge 194", "Il personale dei consultori deve essere formato", "Le donne hanno la capacità di intendere e di volere", "No antiabortisti nel consultori pubblici", sono solo alcuni dei cartelli che oggi sono stati preparati per il flash mob organizzato oggi mercoledì 6 luglio a Biella per dire no al fondo regionale di 400.000 euro destinato alle donne che decidono di non abortire.

A scendere in piazza sono state tante donne, ma anche uomini, proprio davanti al consultorio famigliare in viale Caraccio, aderendo all'iniziativa organizzata da Cgil, Uil, Democratiche Biellesi, Non Sei Sola, Voci di Donne, Donne Nuove e Underground.