Frutti di pace, a 30 anni dalla guerra in Bosnia l’esperienza della cooperativa “Insieme” di Bratunac

In occasione dei 30 anni dalla guerra in Bosnia e dell’anniversario della strage di Srebrenica (11 luglio 1995) Legacoop Piemonte, Nova Coop e Associazione Pericle organizzano un incontro per riflettere sull’orrore della guerra e sull’importanza di una cultura di pace.

L’incontro si intitolerà “Frutti di pace” come i prodotti che la cooperativa “Insieme” nata a Bratunac a inizio anni 2000 produce. Marmellate realizzate con lamponi e altra frutta da loro coltivata e raccolta che rappresenta per 500 lavoratori e le loro famiglie non solo una forma di mantenimento economico, ma un’opportunità per superare differenze e diffidenze reciproche, superando le ferite lasciate dalla guerra, per proseguire un cammino insieme.

L’appuntamento è per venerdì 8 luglio alle 20.45 presso Palazzo Ferrrero in corso Dal Pieza 25 a Biella La presidente della cooperativa “Insieme” Radmila Zarkovic e il direttore Skender Hot racconteranno la loro esperienza. Porteranno i loro saluti il presidente di Legacoop Piemonte Dimitri Buzio e la presidente dell’Associazione Pericle Marta Nicolo. Interverranno il giornalista Mario Boccia, Alija Salihovic, presidente dell’Associazione Dzemat e Ahmed Tabakovic, Imam principale della comunità dei bosniaci in Italia.