Discoteche e divertimento tra giovani, l'opinione di Gatti e Regis

Nel Biellese sono ormai poche le discoteche che intrattengono e divertono nel fine settimana rispetto al tempo in cui i giovani arrivavano da fuori Biella per godere della movida locale. I tempi sono cambiati. Le mode, i flussi e anche l’economia di gestione di un locale influenzano non poco questa situazione.

Le nuove generazioni sono alla ricerca di divertimento e intrattenimento, specialmente dopo una settimana dedicata allo studio o al lavoro, e la giovane età porta alla ricerca della socialità, dello svago (in maniera consona) per poter “staccare la spina” in compagnia. Per cercare di capire il motivo per il quale i locali di intrattenimento siano ormai pochi il quotidiano Newsbiella.it ha intervistato due esperti del divertimento per avere la loro opinione.

Cristiano Gatti, presentatore e conduttore televisivo in onda in questo periodo ogni settimana con due programmi su Telelombardia e TeleCupole, ha lavorato per le discoteche Chiarlie Brown e Sporting Club, ha così dichiarato: “C’è una buona offerta sulle iniziative estive, ma c’è carenza per quanto riguarda i locali fissi in cui divertirsi, ad esempio, il Lessona Summer Festival che si sta tenendo in questi giorni sta riscuotendo grande successo con un programma dedicato molto ai giovani. Sicuramente il Covid ha cambiato le abitudini e i flussi: inoltre, quello che si sta delineando non è ancora chiaro, in quanto le motivazioni possono essere economiche o inerenti al contagio.

”Allora - continua Gatti - l’offerta di divertimento era maggiore con all’incirca 10 locali tra Biellese e vallate vicine; le serate iniziavano molto prima e nonostante l’ingresso fosse a pagamento erano sempre piene, anche in settimana, questo presuppone un cambiamento di abitudini”. E aggiunge: “La mancanza di locali non è un fenomeno esclusivamente biellese ma anche delle altre piccole città di provincia”.

Per far fronte a questa mancanza di locali di intrattenimento “è importante – sostiene Gatti - incentivare l’apertura di locali: ad esempio, bar alla sera e soprattutto in centro aumentando i luoghi attrattivi così da creare dei flussi che trattengano i giovani in modo che non vadano altrove. Per terminare oggi si è creato un asse tra il Piazzo di Biella e la zona di Piazza Curiel: a mio parere andrebbe ampliata verso Piazza Duomo e via Italia”.

Sul tema, è intervenuto anche Filippo Regis, DJ e presidente della SILS (Sindacato Italiano Lavoratori dello Spettacolo): “Ci sono poche discoteche, solo locali. Biella è un discorso anomalo, io stesso ho provato a far ripartire alcune discoteche ma alla fine ho dovuto scontrarmi con la dura realtà dei costi esorbitanti che non rendono sostenibile un bilancio”. Riguardo alle motivazioni che hanno portato alla chiusura di diverse discoteche, Regis non ha dubbi: “Due i motivi per cui viene difficile aprirne: innanzitutto, un’eccessiva richiesta economica; in secondo luogo la grande concorrenza con locali che offrono musica e divertimento gratuiti”.

Per apportare cambiamenti significativi sono 3 gli elementi necessari: “In primis la condivisione degli obiettivi indirizzati al divertimento; secondo una maggiore tollerabilità; terzo avere una reale concezione della professione di questo mestiere”. Regis conclude mettendo in luce che “lo scopo della discoteca si è evoluto notevolmente nel tempo. Prima, alla base di essa, c’era la ricerca di socialità, non avendo a disposizione cellulari con cui sentirsi ci si dava appuntamento alla settimana successiva per vedersi e divertirsi nuovamente tutti insieme. Oggi con i social media si socializza virtualmente e ci si concentra troppo sul condividere piuttosto che sul vivere emozioni reali”.