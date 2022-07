Cordar Biella: "Il mantenimento del flusso costante in alcune fontane è necessario"

A seguito di nuove segnalazioni, ancora una volta Cordar Biella desidera ricordare che, anche durante periodi di carenza idrica, il mantenimento del flusso costante, in alcune fontane pubbliche, risulta necessario ai fini di garantire l’idoneità dei punti di prelievo e l’adeguata qualità della risorsa stessa, attraverso l’azione di spurgo continua.

Il flusso dell’acqua è stato RIDOTTO alla portata minima necessaria per evitare per quanto possibile lo spreco, ma viene mantenuto continuo per IMPRESCINDIBILI necessità operative e sanitarie. Tali azioni, attuate dal Gestore a seguito di specifiche e quotidiane valutazioni, continui monitoraggi che ridefiniscono le modalità operative in base all’evolversi delle condizioni, in considerazione altresì di programmi condivisi con altri Enti deputati alle verifiche dell’acqua (Azienda Sanitaria Locale), oltre all’esperienza e ad interventi tecnici realizzati negli anni, generano la continuità di servizio e tutelano la salute degli Utenti.

Indipendentemente da questi aspetti, è poi un dovere civico ed etico di tutti i cittadini, a prescindere dall’emergenza idrica, porre attenzione ed utilizzare l’acqua con consapevolezza e razionalità, evitando sprechi inutili e dannosi. Il gestore si pone al fianco di tutte le istituzioni locali nel sollecitare in tal senso la collaborazione degli Utenti, garantendo il pieno impegno per la continuità del servizio essenziale, nonostante le evidenti ed estese difficoltà, talvolta anche generate dall’inconsapevolezza di alcuni soggetti.

Cordar Biella resta a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.