Biella, aperto il bando per dieci borse di studio Avis per gli studenti donatori neodiplomati

L’Avis da sempre ha stretto un forte legame con la scuola e con gli studenti. Sono infatti molti i ragazzi che, ancor prima di terminare gli studi, sono già iscritti all’Associazione e donano il loro sangue in modo volontario a chi si trova in situazioni di necessità. Accade poi spesso che questi ragazzi, diventino portatori di un forte messaggio di altruismo e di solidarietà che si diffonde trasformandosi in impegno per altri giovani che comprendono il valore umano di questo gesto.

Proprio per questi motivi, il Consiglio dell’Avis Comunale di Biella ha promosso anche quest’anno le consuete borse di studio per gli studenti meritevoli neo-diplomati che siano donatori iscritti all’Associazione. Le borse di studio rappresentano un riconoscimento ai giovani donatori che hanno concluso con quest’anno il ciclo delle scuole superiori, raggiungendo eccellenti risultati nel loro percorso di studio testimoniando al tempo stesso una grande attenzione all'impegno civico.

Tutti i dettagli, il regolamento e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito avisbiella.it o contattando la segreteria associativa.