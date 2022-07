TENNIS EUROPE Under 16 grade 3 presso il Circolo I Faggi

Nel sul percorso di recupero e sviluppo il Circolo dei Faggi ha scelto di impegnarsi fin da subito per rendere percepibile il rinnovato slancio verso i giovani e la loro importanza per il futuro di tutti. In questa ottica va l'aver organizzato fin da quest'anno un torneo internazionale giovanile del prestigioso circuito Tennis Europe. Al di là di accrescere l'immagine di Biella città sportiva sono da segnalare l'importante ricaduta economica sul territorio determinata dalla presenza in città di più di 100 atleti e dei loro rispettivi accompagnatori. In questo periodo è di particolare importanza generare delle positive interazioni tra i diversi settori economici.

Il torneo U16 tennis Europe entra nel vivo con la disputa del primo turno dei tabelloni principali.

Oltre 20 incontri disputati, compresi quelli del doppio maschile e femminile. Il calendario, nonostante il meteo non del tutto favorevole, è stato rispettato.

Lo staff tecnico, sportivo, di accoglienza ed il Bistrot stanno fornendo un attenta ed efficace assistenza a tutti i partecipanti ed ai loro accompagnatori.

