Ginnastica Biella alla Summer Edition, ottime prove a Rimini FOTO

Dal 24 giugno al 3 luglio, si è svolto a Rimini il Summer Edition 2022, una kermesse di livello nazionale di Ginnastica Artistica che ha visto impegnata anche Ginnastica Biella con un buon numero delle sue migliori atlete. Dal 24 al 28 di giugno, accompagnate da Irina Sitnikova, le giovani atlete di Ginnastica Biella, hanno preso parte alle diverse gare.

La prima a scendere in pedana non senza emozione, è stata Klarissa Uka, alla sua prima esperienza nazionale, dove, in categoria LB ha ben figurato. Sarah Botto invece, in categoria LC, con una bella gara, si è qualificata per la fase finale tra le migliori 40 atlete d'Italia, ripetendo il giorno seguente un'ottima prova. Per la categoria Senior 1 LE3, Giulia Marconato ha raggiunto il podio nella gara Allaround (3° posto), e nella gara di specialità al volteggio con un altro meritato 3° posto. Nella stessa categoria, Sara Cormons ha fatto del suo meglio con una buona prestazione generale. Miglior risultato di questa prima parte della trasferta, è stato sicuramente ottenuto da Anna De Filippis, in categoria Junior 3 LE3, che porta a casa due titoli italiani, Allaround e di specialità al Volteggio. Martedì 28 infine, nella gara a squadre, categoria LE3, Virginia Zanetta, Sara Cormons, Giulia Marconato e Margherita Marcuzzi, hanno raggiunto il 18° posto , una prestazione non da poco, considerando che vi erano 26 squadre assai qualificate in gara.

Nella seconda parte della manifestazione, la tecnica Sitnikova è stata coadiuvata da Patrizia Beriotto, portando in gara Virginia Zanetta, Vera Rossin, Margherita Tavaretti e Martina Ettolli. In categoria LE, si è distinta Martina, che ha raggiunto il 2° posto Allaround, mentre nelle gare di specialità, ha totalizzato un 4à piazzamento al volteggio e alla trave ed un 6° posto alle parallele. Molto bene Margherita Tavaretti, con un buon 2° posto di specialità al volteggio; Virginia Zanetta, 11a al round e 9a in specialità parallele e Vera Rossin, 20a Allaround, 5a a Corpo libero e 9a al volteggio nelle prove di specialità. Non poche soddisfazioni quindi per tutto il gruppo impegnato nelle prove e il seguito di genitori, che ha reso possibile la lunga trasferta, alla quale vanno i complimenti della società per l'aiuto logistico e il sostegno durante le gare.