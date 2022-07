Pd in consiglio sulle dimissioni da Biella Città Creativa Unesco: "Il territorio con le sue più alte rappresentanze non è più di casa a Biella"

"Una comunicazione di poche righe che pesa come un macigno: i soci dell’Associazione Biella Città Creativa Unesco si dimettono. Tutti meno uno ovvero l’amministrazione comunale di Biella che l’aveva costituita e che ora si trova da sola. È un atto gravissimo in un periodo storico in cui solo la collaborazione, la solidarietà, le buone pratiche, le finalità condivise consentono di raggiungere risultati positivi ed uscire dalle secche in cui questo territorio si è arenato.

Come è stato possibile aver dilapidato un tale patrimonio? Perché tutti i soggetti che avevano sottoscritto la candidatura insieme alla Città di Biella e gli altri attori che avevano accompagnato il percorso di costruzione del dossier di candidatura hanno gettato l’àncora lasciando il Sindaco Corradino e l’Assessore delegato Greggio proseguire in solitaria su una barchetta senza vela né remi e con nessuno al timone? Il riconoscimento Unesco ottenuto in eredità dalla precedente Amministrazione è stato solo esibito come motivo di vanto (ingiustificato) ma non ha portato risultati tangibili: quali e quanti progetti sono conclusi? Quali e quante attività sono iniziate? Quali e quante collaborazioni effettive sono state attivate? Quali e quanti contributi sono stati versati?

A settembre 2020 avevamo chiesto invano l’istituzione di una Commissione Speciale Temporanea per essere aggiornati e dare un contributo fattivo e propositivo ma neppure questa richiesta è stata accolta. Ora si scopre il bluff. Fondazione Cassa di Risparmio, Cittadellarte, Unione Industriali, Fondazione BIellezza, Confartigiano, CNA: il territorio con le sue più alte rappresentanze non è più di casa a Biella. Incredibilmente a chi aveva creduto in un’idea diversa di collaborazione tra pubblico e privato per il bene di Biella viene dato un sonoro schiaffo: un’altra clamorosa grave ed incresciosa prova di incapacità prospettica per il futuro".