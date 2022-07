Dimissioni dall'associazione Biella Città creativa Unesco, la maggioranza in consiglio: "Decisione incomprensibile"

"Alle dichiarazioni dell’evanescente e poco informato PD biellese, rispondiamo semplicemente con la verità dei fatti e con la contezza di che cosa accade negli altri Comuni Italiani insigniti del titolo di Città Creativa Unesco.

Innanzitutto l’Associazione Biella Città creativa Unesco è un unicum nel panorama nazionale, perché negli altri casi è il Comune, con il sostegno del territorio, a gestire direttamente gli obiettivi previsti nel dossier di candidatura. Noi ritenevamo che la collaborazione tra l’Istituzione e gli Enti del territorio potesse agire solo e sempre nell’interesse del Biellese, stemperando anche le eventuali divergenze e differenti visioni che inevitabilmente si incontrano in una gestione comune. Ci ha quindi davvero sorpreso la decisione di Fondazione CRB, CNA, Fondazione Città dell’Arte, Fondazione Biellezza, UIB, Confartigianato di abbandonare l’Associazione. Non solo; ci lascia perplessi il fatto che a ritirarsi non sia stata solamente la Fondazione CRB ma l’abbiano seguita praticamente tutti gli enti associati.

Ribadito che per noi questa è una decisione incomprensibile, intendiamo però rassicurare tutti i cittadini, avendo sempre come interesse primario il bene del territorio; i lavori andranno avanti e gli obiettivi prefissati saranno perseguiti. Auspichiamo comunque che possa riprendere la collaborazione tra gli enti che hanno ritenuto di lasciare l’Associazione ma anche con tutti gli altri attori che vorranno contribuire a sostenere le future azioni".