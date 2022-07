Biella Città Creativa Unesco, Biella al Centro: "Quali le ragioni vere della diaspora degli enti partners?"

Anche le liste civiche intervengono nel dibattito delle dimissioni annunciate ieri lunedì 4 luglio dall'associazione Biella Città Creativa Unesco di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Unione Industriale Biellese, Fondazione Biellezza, Confartigianato Biella e CNA Biella. E lo fanno con un'interrogazione che sarà discussa in consiglio.

Nel documento, i consiglieri di BUONGIORNO BIELLA Andrea Foglio Bonda, LISTA CIVICA BIELLESE Paolo Robazza e Sara Gentile e LE PERSONE AL CENTRO Pietro Barrasso, Federico Maio e Donato Gentile, chiedono al sindaco Claudio Corradino "le ragioni vere della diaspora degli enti partners dell’Associazione Biella Città Creativa, quali siano le “decisioni unilaterali” del Comune di Biella che hanno indotto i partners associativi ad abbandonare l’impegno intrapreso, quale sia il destino di Biella Città Creativa UNESCO che il Comune intenda perseguire, considerata la mutilazione venutasi a creare con l’uscita degli enti suddetti e quali siano le ricadute concrete di cui, ad oggi, abbia beneficiato il territorio biellese con i riconoscimenti di Città Creativa UNESCO e di Città Alpina. In ultimo, i consiglieri chiedono garanzie che:"I riconoscimenti suddetti non si esauriscano in meri convegni o in piacevoli viaggi in qualche località amena ma si traducano in attività operativa mirata alla possibilità di creare economie reali a beneficio del territorio, passando finalmente dalle parole – altrimenti chiacchiere – ai fatti".