Ramella Graniti: È brevetto per “Sfioro”, il sistema componibile di griglie flessibili in pietra naturale

È ufficiale: “Sfioro”, il sistema componibile di griglie flessibili in pietra per i bordi piscina, realizzato e presentato qualche anno fa dall’azienda biellese Ramella Graniti, è ora stato ufficialmente brevettato.

“Sfioro” nasce con l’obiettivo di abbattere i costi di realizzo di elementi speciali, o su misura, risolvendo la problematica delle diverse forme delle piscine. L’innovativa tecnologia abbinata all’uso di materiali naturali è applicabile anche in contesti diversi come griglie di raccolta acqua, anche carrabili, nei centri storici. Elegante, originale, performante, innovativo e flessibile, questo prodotto funziona perché rappresenta l’alternativa naturale alle classiche griglie in plastica, senza rinunciare all’eleganza e al design. È composto da sezioni lunghe 1 metro circa, completamente indipendenti tra loro. Si sollevano facilmente e, grazie alla loro flessibilità, è possibile adattarle ai bordi della piscina in completa autonomia.

La posa è facile e rapida anche senza personale esterno, gli elementi modulari sono facilmente rimovibili per la pulizia e l’ispezione e, marmo, pietra e granito, garantiscono igiene e resistenza agli agenti atmosferici e al cloro. I materiali scelti sono naturalmente antisdrucciolo e antinvecchiamento, con un’ottima portata e resistenza meccanica a urti e sollecitazioni varie; ogni elemento è progettato per permettere il giusto scolo e deflusso dell’acqua clorata, per evitare ristagni che potrebbero portare muffe e funghi. Infine, non necessita di rilievi misure con dime, diminuendone così il costo di progettazione; adattabile ad ogni tipo di linea, abbatte anche il costo dei pezzi curvi con un risparmio fino al 50%. Grazie alla pietra, ogni abbinamento è di grande effetto e l’impatto con l’ambiente circostante risulta realmente naturale; le infinite combinazioni di materiali e finiture donano alla piscina un tocco elegante e raffinato.

Ramella Graniti realizza lavori all’interno di progetti per nuove strutture, esegue restyling parziali o completi per modificare e trasformare strutture e ambienti già esistenti e collabora con studi di progettazione, lavorando su disegni e file CAD per offrire soluzioni personalizzate.

Ramella Graniti si trova a Castelletto Cervo (BI), strada Cantone Molino 3.

Per informazioni: Tel: 0161 859124 - info@ramellagraniti.com

Sito: www.ramellagraniti.com