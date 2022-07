ViVigliano 2022, ecco gli eventi del weekend: in arrivo concerti e Torneo delle Frazioni

ViVigliano 2022 prosegue con una serie di appuntamenti fra musica, tornei sportivi, mostre ed esposizioni. Venerdì 8 luglio, in piazza Martiri Partigiani, alle 21, concerto di "The Bowman" e "Dark side", a seguire dj set.

Sabato 9 luglio, dalle 14 alle 20, ritorna l'entusiasmante Torneo delle Frazioni. Inoltre, alle 17.30, si inaugura in biblioteca la mostra fotografica dell'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale - A.L.I.Ce - "Le risorse che non sappiamo di avere" - fotografie di Francesco De Vigiliis; dalle 18.00 in piazza Martiri Partigiani prende il via la prima edizione di "Vigliano wine festival". infine, alle 21, sul palco si alterneranno i talenti in gara di "Vigliano's got talent". Domenica 10 luglio è la volta della visita alle dimore storiche (su prenotazione: info@prolocovigliano.it); nel pomeriggio riprende il Torneo delle frazioni; dalle 21.00 il palco di Piazza Martiri ospiterà un concerto-anticipazione del Reload sound festival.

Per tutto il weekend, dalle 19 alle 23 funzionerà lo stand gastronomico della Pro Loco di Vigliano Biellese Venerdì 15 luglio, alle 21, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, concerto per tromba ed organo "Contaminazioni cinematografiche da Bach a Morricone".