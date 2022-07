Torneo di scacchi al Ricetto di Candelo

Un altro appuntamento nella ricca stagione estiva di Candelo, un altro momento di cultura e svago: domenica 10 luglio, dalle 14.30 fino a sera, all'interno della piazzetta di ingresso del suggestivo Ricetto di Candelo, si terrà un torneo di scacchi aperto al pubblico.

Si tratta di un'iniziativa del comune di Candelo, con la collaborazione di Scacchi Club Valle Mosso. “Stiamo realizzando, con impegno e costanza, tutto il possibile non solo per dare concretezza alla ripartenza ma anche per regalare piccole grandi occasioni di serenità e benessere alle persone – spiega il sindaco Paolo Gelone - guardando a tutte le diverse fasce d'età”.