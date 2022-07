Festival dei Libri Sportivi: annunciati i primi ospiti dell'evento che animerà la provincia di Varese a settembre

Pugilato, lancio del martello, rugby, calcio. Sono solo alcuni tra gli sport protagonisti della prima edizione di "SportivaMente - Il Festival dei Libri Sportivi" che animerà i tre centri di Varese, Busto Arsizio e Laveno da martedì 6 a sabato 10 settembre 2022.

A rappresentarli ci saranno diversi ospiti d'eccezione, persone che hanno fatto dell'attività sportiva non solo il loro lavoro, ma la loro ragione di vita.

Sono ufficiali Silvia Salis, ex campionessa di martello e vincitrice di dieci titoli italiani e attuale Vicepresidente del CONI Italia e Nicoletta Romanazzi, mental coach specializzata in sport coaching (tra gli sportivi che segue, nientemeno che Marcell Jacobs, medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo).

A loro, l'onore di presentare i loro ultimi due libri, rispettivamente La bambina più forte del mondo, pubblicato da Salani Editore, ed Entra in gioco con la testa Come allenare i tuoi talenti e imparare dai tuoi limiti, pubblicato da Longanesi.

Protagonisti anche Vincenzo "Matrix" Mangiacapre, pugile e vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra, nel 2012, nonché autore di Senza guardia –"Dalla strada alle Olimpiadi con la vita in Pugno, pubblicato da Baldini+Castoldi, e il grande rugbysta Maxime Mbandà, che presenterà Fuori dalla mischia – Lettera a mio figlio sul rugby, l'amore, la vita, pubblicato da Piemme; interverrà anche l'indimenticabile Dino Baggio, vicecampione del Mondo nel 1994 con la maglia della nostra Nazionale azzurra, cui spetterà la presentazione di Gocce.

Per il lancio ufficiale di SportivaMente, una sportiva che ci farà trattenere il respiro l'apneista Alessia Zecchini, che ha fatto di Apnea – Viaggio nelle profondità del corpo e dell'oceano il titolo del suo ultimo libro, pubblicato da il Saggiatore.

In ogni serata, interverranno l'autore e/o il campione soggetto del libro – per un totale di 10 discipline – per raccontare le proprie esperienze.

L'iniziativa dell'Associazione Culturale Territori è realizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale CUADRI e More News.

Seguiranno, a breve, aggiornamenti in merito agli altri ospiti e agli appuntamenti in programma.