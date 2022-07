Open Evening a Palazzo Ferrero, tra mostre e presentazione del catalogo dei 120 anni della Cgil Biella

L’evento Open Evening che si terrà a Palazzo Ferrero venerdì 8 luglio a partire dalle ore 18.30 rappresenta per la vita della Camera del Lavoro di Biella uno snodo in cui ricorrenze, persone, linguaggi, idee, immagini si incrociano e si intrecciano.

Il 2021 è stato un anno fondamentale nel quale abbiamo celebrato i nostri primi 120 anni. Lo abbiamo fatto cercando di utilizzare il passato non come malinconico ricordo, ma come stimolo per pensare al ruolo del sindacato nelle trasformazioni che stiamo vivendo e che ancora dobbiamo vivere. I diversi eventi che sono stati organizzati sotto questa chiave di lettura hanno avuto un momento fondamentale nella mostra che oggi è raccontata dal catalogo che verrà presentato proprio durante l’Open Evening.

Presentare il catalogo significa chiudere idealmente i 120 anni ma guardando ad una data altrettanto importante: i 40 anni del Centro Documentazione Adriano Massazza Gal-Fondazione ETS. E’ grazie all’archivio voluto nel 1982 da Adriano Massazza Gal e che negli anni si è arricchito di documenti, immagini e testimonianza, se in questi anni abbiamo potuto raccontare non solo la Storia della Cgil Biellese, ma di un pezzo importante della vita sindacale, politica ed economica del nostro territorio. Presentare il Catalogo della mostra costruita grazie al lavoro del Centro documentazione, con la collaborazione dell’Associazione StileLibero e Memorandum Festival di fotografia storica significa quindi ancora una volta intrecciare la storia della Camera del Lavoro con quella del suo centro documentazione, a ricordarci che il futuro si nutre anche di memoria. Ad aiutarci in questo percorso ci saranno Ilaria Romeo, responsabile dell’Archivio nazionale della CGIL e Fabrizio Lava, dell’Associazione StileLibero.

A intrecciarsi nella serata non sarà solo il “mondo” CGIL: verrà infatti inaugurata la mostra personale di Luciano Pivotto “Lavoro Reality, economie”, a cura di Irene Finiguerra di Bi-Box Space Art. Come per la nostra mostra dei 120 anni, anche in questo caso lasciamo alla cultura, alla genialità dell’artista, il compito di mettere al centro in modo originale il mondo del lavoro con la sua importanza certo, ma anche con le tante contraddizioni insite in un modello che vede spesso le persone che lavorano in balia delle leggi “non sempre” corrette dell’economia.

La mostra fa parte di Open Space, programma di 3 singole esposizioni, e durerà fino all’11 settembre.