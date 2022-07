I mille volti della paura in scena al Parco Reda con Teatrando

Per il suo tradizionale spettacolo itinerante estivo del mese di luglio, giunto alla XXIX edizione, la compagnia Teatrando ritorna al Parco Reda a Valdilana (frazione Vallemosso). Tra la vegetazione, i sentieri e le tortuose scalette del parco, che grazie al lavoro degli Amici del Parco Reda si è ampliato, comprendendo una nuova area con un piccolo stagno, prenderanno vita le scene di “Paura”.

Un titolo diretto e preciso che arriva al cuore del tema. La compagnia lo aveva già pensato prima che esplodessero guerre e pandemie, ma ora assume un significato particolare. “Nelle scene non si sfiora nemmeno il tema del Covid – precisa il regista Paolo Zanone – mentre quello della guerra affiora, ma in modo generico. La paura, che ha molte facce e mille espressioni, ci ispira già da tempo nella realizzazione dei nostri spettacoli di “TeatrandHalloween”, che abbiamo proposto per undici anni nella notte del 31 ottobre e che speriamo di poter di nuovo riproporre nella nostra sede. In questo appuntamento estivo, all’interno di un parco che disorienta offrendo scorci affascinanti, esploreremo varie tipologie di paura. Lo faremo in modo ironico, ma anche con il preciso intento di inquietarvi un po’. Vi invitiamo a vivere l’esperienza. Scoprire di condividere con altri le proprie paure, scherzarci sopra o turbarsi senza vergogna, potrà essere terapeutico”. Testi totalmente nuovi accanto ad alcune scene tratte dal vasto repertorio di TeatrandHalloween, riadattate e rivisitate per il nuovo contesto, scandiscono il percorso in cui dalle situazioni di vita quotidiana si passa agli omaggi al grande cinema e dove gli esseri umani si raccontano, ma prendono la parola anche ipotetiche personificazioni delle più svariate fobie.

Atmosfere grottesche, ironiche, surreali, drammatiche, inquietanti, commoventi e divertenti si alternano quindi lungo il percorso, in cui la paura si manifesta in modi molto diversi, facendo sorridere e riflettere. Lo spettacolo debutterà sabato 9 e sarà replicato al venerdì e al sabato nelle due settimane successiva (15, 16, 22 e 23) e ancora giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30. L’ingresso avverrà a gruppi ogni 20 minuti dalle 20.20 alle 22.00 Per info: 333.5283350.