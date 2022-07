A Oropa concerto e meditazione mariana in Basilica Antica

Sabato 9 luglio alle 21, il gruppo musicale Psallite Deo terrà un concerto con la voce recitante di Lorena Agosti e il Soprano Barbara Raccagni accompagnate da Attilio Sottini al flauto e Vito Rumi all’organo. Le musiche di Bach, Boëllmann, Gounod , Vivaldi, Haendel, Pergolesi, Vavilov, Kodaly e Saint-Saëns guideranno i partecipanti in una meditazione mariana accompagnata da letture.

Il gruppo musicale Psallite Deo si forma nel 2018, per unire le competenze artistiche dei suoi cinque membri, tutti di Palazzolo sull’Oglio: Lorena Agosti, voce recitante; Barbara Raccagni, soprano; Attilio Sottini, flautista; Francesco Rota e Vito Rumi, organisti. La denominazione del gruppo è significativa dell’impegno musicale e poetico in ambito sacro che da allora li contraddistingue. Il gruppo infatti propone sul territorio apprezzate elevazioni musicali di carattere spirituale e meditativo ispirate ai tempi forti dell’anno liturgico e basate sull’alternanza fra la recitazione di testi sacri e l’esecuzione di adeguati brani musicali. Il gruppo si è esibito in importanti sedi, quali: il Santuario di S.M. del Fonte di Caravaggio, la Basilica di S.M. in Valvendra di Lovere, il Santuario della Madonna di Valverde di Rezzato, l’Abbazia Olivetana dei SS. Nicola e Paolo VI di Rodengo Saiano, Il Santuario di S.M. delle Grazie a Brescia.

Questo il programma degli appuntamenti nel fine settimana. Sabato, alle 15, visita guidata alla Basilica Superiore e salita alla cupola, con ritrovo alla Basilica Superiore. Alle 21, concerto “Piena di Grazia” Meditazione mariana per voce recitante, soprano, flauto e organo. Gruppo Musicale Psallite Deo. Domenica, invece, visita guidata alle 11 al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, con ritrovo ai cancelli e allo chalet info turistiche. Nel pomeriggio (ore 14.30 e 16) salita guidata alla cupola, con ritrovo alla Basilica Superiore.