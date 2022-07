Scomparso da domenica in montagna, svizzero ritrovato in Valgrande (foto di repertorio)

E’ stato ritrovato intorno alle 13.30 di oggi martedì 5 luglio all’Alpe Velina l’escursionista di nazionalità svizzera del quale si erano perse le tracce domenica scorsa. A dare l’allarme era stato proprio il suo amico che non vedendolo arrivare alla stazione ferroviaria di Verbania domenica scorsa dove si erano dati appuntamento per rientrare con il treno in Svizzera. Era infatti partito in compagnia del suo amico dalla valle Vigezzo per raggiungere il bivacco di Bocchetta di Campo, luogo in cui sabato hanno trascorso la notte.

I due si erano poi separati con obiettivi diversi accordandosi sul percorso da fare per rientrare a Cicogna. Scattato l’allarme, domenica sera un elicottero della Guardia di Finanza aveva fatto subito una ricognizione ma le ricerche non avevano dato nessun riscontro. Sono proseguite anche ieri e poco favorite dalle condizioni del meteo avverse, con un elicottero dotato di tecnologia “catcher” per l’intercettazione dei telefoni cellulari. Oggi squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali trasportati in quota da un elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa hanno battuto a terra i prati e i boschi che sovrastano gli alpeggi che si trovano tra le Corone di Ghina e Pogallo, Alpe Cavrua, l’Alpe Vogogno, Corte del Piano ove si ipotizzava che il ragazzo potesse trovarsi.

Una squadra fluviale ha percorso il letto del Rio Pogallino per escludere la presenza del disperso in acqua. Bonificate anche le aree con specialisti cinofili della Guardia di Finanza con cani da ricerca. Poco dopo mezzogiorno la notizia del ritrovamento del ragazzo nei pressi dell’alpeggio di Velina, provato ma in buone condizioni di salute. In evidenza la sinergia tra enti, reciproca collaborazione e cooperazione che ha permesso di mettere in campo tutte le risorse disponibili per raggiungere l’obiettivo.