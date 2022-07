In fine di vita si sposa alle Molinette, ma una donazione inaspettata lo salva (foto di repertorio)

Storia a lieto fine per una coppia di neo sposi all'ospedale Molinette. Lui, un uomo, intubato e tenuto in vita da Ecmo, dopo un gravissimo infarto, capisce di essere ormai alla fine della sua vita e come ultimo desiderio chiede di sposare la sua compagna da cui ha appena avuto una figlia di due mesi.

Si è sposato “in fine vita” con una cerimonia in terapia intensiva di cardiochirurgia in condizioni critiche, con tanto di bouquet fatto con i tappini delle provette del sangue. Ma proprio allora il miracolo. Durante la cerimonia arriva il più grande regalo di matrimonio del destino: un cuore. Viene salvato subito dopo nella notte con un trapianto di cuore, presso l'ospedale Molinette di Torino.