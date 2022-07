Termostato a fuoco, le sirene risuonano a Biella

Sirene nella parte est di Biella. Stando alle informazioni raccolte, un termostato ha preso fuoco per cause ancora da appurare. Sul posto, si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno isolato il guasto e messo in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti di Polizia che hanno provveduto a chiudere l'incrocio tra via Rigola e strada Campagnè il tempo necessario a conclusione dell'intervento.