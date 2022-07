Biella, violento scontro tra due auto in via Torino: due feriti (foto newsbiella.it)

È di due feriti il bilancio del violento incidente stradale, avvenuto poco fa in via Torino, a Biella. Per cause da accertare due auto si sono scontrate all'altezza della Pizzeria Capri.

Sul posto si sono portati gli agenti di Polizia locale che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato, con conseguente deviazione del traffico verso altre vie. Presenti anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai malcapitati, poi trasportati in ospedale per le cure del caso. Numerosi i passanti che hanno assistito al sinistro.