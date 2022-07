A 48 ore dalla tromba d'aria, parlano residenti di Chiavazza: “Auto ricoperta da lamiere, siamo stati male” FOTO

A quasi due giorni dalla tromba d'aria che ha colpito Chiavazza (leggi qui), prosegue la conta dei danni, assieme alle testimonianze dei condomini della palazzina colpita di via Lorenzo Cucco.

Tra questi, si registra un'automobile colpita in pieno da lamiere in ferro. A raccontare quei concitati momenti una coppia di residenti: “Poco dopo la mezzanotte, un botto devastante ci ha svegliato all'improvviso: pensavamo ad un tuono, poi ad un mucchio di lamiere cadute per il vento. Una vicina ci ha segnalato l'arrivo dei Vigili del Fuoco. Siamo scesi e davanti a noi si è presentato uno spettacolo agghiacciante: la copertura dell'attico del condominio era finita sopra la nostra auto. Ci siamo sentiti male. È stata, davvero, una brutta sorpresa”.

Al dispiacere, è subentrato anche il disagio per recarsi sul luogo di lavoro. “La dividevamo, ora stiamo usando i mezzi dei nostri genitori. Siamo obiettivamente in difficoltà. I danni sembrano ingenti ma sono ancora da valutare. Vediamo se riusciamo a recuperarla”. E a quasi 48 ore di distanza, permane un po' di paura. “Si ha timore, specialmente quando piove forte. Stanotte, al minimo rumore, eravamo preoccupati. Speriamo di lasciarci alle spalle questo periodo”.