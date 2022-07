Piedicavallo-Bocchetta del Croso, “Amare la Montagna/Carovana Scolastica”, FOTO

Seconda uscita giovedì 30 giugno per il gruppo “Amare la Montagna”, che vede gli studenti dell’Iti «Q. Sella» e quelli del progetto della Carovana scolastica di EduFabLab al fianco dei volontari Cai nella tracciatura e mantenimento dei sentieri di montagna delle nostre zone. L’appuntamento era in calendario per il martedì ma è stata rimandata causa maltempo.

All’appello 23 ragazzi, 5 volontari Cai e tre insegnanti e puntuale come da programma anche qualche goccia di pioggia appena scesi dal pullman a Piedicavallo.

Riparati sotto una tettoia per qualche minuto, indossati i k-way i nostri ragazzi sono partiti destinazione Bocchetta del Croso, segnavia E70.La passeggiata sale dolcemente da Piedicavallo alla frazione di Montesinaro (1050 s.l.m.), si passa tra le case in pietra e si svolta a sinistra (freccia rossa verniciata sul muro di una casa con scritto «Bo». Il percorso nel sottobosco è ben percorribile, la grandinata di martedì aveva fatto una bella sfrondata di alberi e l’aria era fresca. La carovana ha camminato con il torrente Chiobbia alla destra del gruppo per giungere in breve all’Alpe Pianlin (m 1.180 s.l.m.). Proseguendo si raggiunge l’Alpe Le Piane (m 1313 s.l.m.) dove un conglomerato di baite da fiaba e un pratino all’inglese hanno accolto camminatrici e camminatori per uno spuntino. Da qui è iniziato il lavoro vero e proprio del gruppo dei decespugliatori, con forbicioni e cesoie hanno preparato il passaggio ai pennelli e alle vernici. La vecchia segnaletica era abbastanza ben visibile ma sono stati rinfrescati molti segni e apposte alcune nuove targhette. Il sentiero sale fino all’Alpe Finestre (m 1724 s.l.m.), alpeggio popolato da mucche e pecore al pascolo in lontananza sulla montagna e da lì ultima tirata fino alla Bocchetta del Croso (m 1960 s.l.m.), dopo aver oltrepassato il bivio che porta alla Cima del Bo.

Raggiungere la Bocchetta è stata una grande soddisfazione, peccato che in quel momento grossi nuvoloni impedivano di godere del paesaggio sulla Val Sesia. Scendendo infatti dalla Bocchetta del Croso si può raggiungere il Comune di Rassa, in Val Sesia.

Sulla via del ritorno, ancora alcuni ritocchi sulla segnaletica del sentiero e poi a casa, per una giornata che si è aperta con quattro gocce di pioggia, ma che si è chiusa positivamente sotto tutti gli aspetti.