Il comune di Noicàttaro aderisce all’iniziativa per la realizzazione dell’area monumentale “Nuraghe Chervu”

Il Comune di Noicàttaro in provincia di Bari ha aderito all’iniziativa del Circolo Culturale “Su Nuraghe” di Biella per il completamento dell’area monumentale “Nuraghe Chervu” a memoria della Brigata “Sassari” e dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, accogliendo l’invito del Prefetto di Biella che ha sottoposto all’attenzione di tutti i sindaci dell’Area Metropolitana di Bari il progetto, condividendone gli intenti e l’importanza per la memoria storica.

L’area monumentale sarà realizzata con pietre di riuso provenienti da diverse regioni d’Italia, a testimonianza e ricordo del dolore della guerra e dei sacrifici dei soldati. Così anche dal Comune di Noicàttaro è stata inviata una lastra di pietra che riporta il nome del Comune e il numero dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, con inciso: “Noicàttaro n. 138 ”.

“L’Amministrazione Comunale di Noicàttaro - dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato - ha sempre prestato attenzione e manifestato interesse riguardo alla storia anche per stimolare le nuove generazioni alla conoscenza della stessa e al valore del perdurare del ricordo e della memoria per scongiurarne gli errori. Per questo siamo felici di poter partecipare a questa iniziativa e portare il nome del nostro Comune su un monumento dalla valenza storica così importante”.