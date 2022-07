Un sorriso perfetto? Da FM DENTAL a Biella è possibile con le faccette dentali

Ingiallimento, migliorare la forma e gli spazi tra un dente e un altro, casi gravi di bruxismo, discromie dello smalto non trattabili e restauro da traumi dentali, la soluzione per tornare ad avere il sorriso di "una volta" c'è, e sono le faccette dentali.

Anche solo il tempo, fa perdere il colore dello smalto, e tornare ad averlo più vivo è possibile nello Studio Medico Dentistico FM DENTAL a Biella.

Ma come sono fatte? E a chi sono rivolte, quali tipologie esistono e sono una soluzione transitoria o definitiva? Cerchiamo di fare chiarezza. Prima di tutto si tratta di lamine che vengono incollate sui denti dallo spessore di circa 0.5 mm e non intaccano il dente e possono metterle tutti, ove le condizioni cliniche lo permettano, chiunque voglia vedere il proprio sorriso naturale, bello ed estetico senza aver più paura di mostrarlo al prossimo.

Le tipologie sono diverse: possono variare a seconda del materiale scelto, che si tratti di ceramica, disilicato e composito. L’utilizzo del materiale della faccetta dentale è deciso dal dentista dopo un’attenta analisi in base al caso clinico. Le faccette più utilizzate sono o in ceramica o disilicato, poiché hanno lunga resistenza.

Se la domanda è invece quanto durino, la risposta è semplice: esattamente tanto quanto un dente, sono esposte agli stessi pericoli. Non si modificano nel tempo, ma possono scheggiarsi come si può scheggiare un dente naturale. Se tutta la procedura è stata effettuata perfettamente il possibile distacco della stessa è un evento raro, meno del 2% in 5 anni.

FM DENTAL offre anche una garanzia di 10 anni previo controllo annuale.

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.dentistaabiella.it/faccette-dentali-lestetica-di-un-sorriso-naturale/

Per info o fissare appuntamento puoi chiamarci o compilare il form: https://www.dentistaabiella.it/contatti/

Ricordiamo che l’appuntamento di Prima Visita Odontoiatrica è gratuita.

FM DENTAL è a Biella in via Tripoli 10

Telefono 015 20666

Pagina Facebook https://www.facebook.com/FM-Dental-Dentista-Biella-103797985203594