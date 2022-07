Siccità, chiusa la fontana in piazza a Candelo. L'appello del sindaco: “Evitiamo sprechi”

“Il tema della scarsità d'acqua è ormai all'ordine del giorno e di crescente preoccupazione per tutti. Il cambiamento climatico è oggi un argomento che riguarda non il futuro ma il presente e che impatta la quotidianità di tutti, nessuno escluso. La siccità sta mettendo in ginocchio molti territori in tutta Italia e l'attenzione contro gli sprechi è assolutamente necessaria: faccio appello alla responsabilità e al senso civico anche dei candelesi. Come Comune abbiamo già chiuso la fontana in Piazza, anche come messaggio di rispetto”. A dirlo, poco fa sui canali social il sindaco Paolo Gelone.

E aggiunge: “Ma oltre a invitare a corretti comportamenti, voglio anche ricordare che a Candelo siamo fortunati: l'acqua di Candelo viene prelevata a mezzo di pozzi in falda profonda nel paleoalveo del torrente Cervo. Gli strati di argilla alternati a depositi alluvionali garantiscono non solo la protezione da possibili contaminazioni senza trattamenti (l'acqua è così batteriologicamente e chimicamente pura, quindi particolarmente buona da bere) ma anche una certa protezione contro la siccità. Ma questo non significa essere immuni al problema e resta imperativo utilizzare in maniera parsimoniosa l’acqua, evitando il più possibile sprechi o usi superflui. Stiamo monitorando la situazione per valutare eventuali ulteriori interventi”.