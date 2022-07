Seab, il passaggio di consegne tra Rossetto e Bodo Sasso

Dopo tre anni al vertice di Cosrab, Gabriele Bodo Sasso, il neo presidente Seab, eletto venerdì 1 luglio dal nuovo Consiglio di Amministrazione, è pronto al nuovo incarico.

“E' una grande responsabilità ed una grande sfida - commenta Bodo Sasso – continuare il lavoro dei Cda capitanato da Luca Rossetto che, con l'approvazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Biella, ha salvato Seab. L'azienda è solida e le prime cose di cui ci occuperemo saranno la riorganizzazione interna degli uffici e quella dei servizi, ed il recupero crediti per il quale uscirà a brevissimo un nuovo bando”.

Bodo Sasso, che meno di tre anni fa, è stato eletto presidente Cosrab, ringrazia i sindaci biellesi per la rinnovata fiducia: “Da Presidente Cosrab credo di avere svolto in questi anni un discreto lavoro e quindi li ringrazio per questa fiducia ancora maggiore”.

L'ex presidente Luca Rossetto lascia un'azienda salva per cui si è avviato un processo di modernizzazione. “Il tema del salvataggio di Seab – dichiara Rossetto - non era solo finanziario ma anche di natura operativa ed organizzativa, quindi siamo molto orgogliosi di essere stati utili al territorio e di avere messo a disposizione le nostre competenze per aiutare una delle grandi aziende presenti nel Biellese. Siamo soddisfatti e legittimamente orgogliosi posto che i risultati sono frutto di un'azione corale di tante persone e di tante parti”.

Risultati come l'utile netto 2021. “Questo risultato – spiega Rossetto - è più di tre 3 volte superiore a quello previsto dal piano concordatario, piano che si presentava piuttosto impegnativo. Passando dai 196 dipendenti di fine 2018 a 218 di fine 2021, e nel rispetto dei limiti finanziari del piano, abbiamo creato occupazione stabile e qualificata facendo sempre godere le ferie per tempo e migliorando i livelli di servizio. Occupazione che in Seab continuerà a crescere”.

Il “Presidente” Rossetto augura buon lavoro al successore: “Un sentito in bocca la lupo per Gabriele Bodo Sasso con cui ho sempre dialogato in maniera leale, franca e costruttiva. Come dicono gli Inglesi “So far so good””.

Gabriele Bodo Sasso conferma la collaborazione: “Da Presidente Cosrab ho lavorato molto con Rossetto per sistemare temi come, ad esempio, il contratto di servizi, che erano stati gestite in maniera non corretta. Quindi, da un'angolazione diversa, conosco Seab. Il nuovo Cda è di buon livello. Non siamo neofiti che è importante quando si prende in mano una partecipata. Strada facendo impareremo le dinamiche interne di Seab. Inoltre, la presenza anche nel nuovo Cda dell'avvocato Andrea Basso, che ha seguito il concordato, è una garanzia per noi e per il curatore del concordato”.

Andrea Basso era infatti Vice Presidente del Cda guidato da Luca Rossetto. “Una delle persone – sottolinea Rossetto – che ha dato un contributo importantissimo a rimettere in senso l'azienda e con il quale è stato un piacere ed un onore lavorare”.

