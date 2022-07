Piazzo: da oggi stop alle auto nelle ore serali e le domenica, arrivano i dehors

Stop al traffico al Piazzo, in piazza Cisterna, dove torneranno i tavolini.

A seguito della decisione di Giunta di ieri, 4 luglio 2022, è entrato in vigore l'orario estivo per la Ztl del Piazzo e lo resterà fino al 30 settembre 2022.

In particolare, da oggi 5 luglio, è istituito il divieto di transito, eccetto veicoli di soccorso in emergenza e mezzi dei residenti ed aventi diritto con autorizzazione ZTL PIAZZO, in piazza Cisterna dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e la domenica dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dal 05.07.2022 (e comunque dal posizionamento della segnaletica come indicato al punto n°8 dell’Ordinanza) fino al 30.09.2022;