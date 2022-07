Biella Estate, grande riscontro di pubblico: il bilancio del Comune su giugno

Biella Estate chiude un mese di giugno con riscontro di pubblico positivo grazie agli spettacoli che hanno incontrato il gusto dei cittadini e complice anche quest’estate calda che invita ad uscire durante le belle serate. Ora inizia un mese di luglio ricco di eventi, specialmente musicali, fra conferme di iniziative oramai conosciute e novità.

Spiega l’assessore alla Cultura del comune di Biella Massimiliano Gaggino: “La rassegna ha registrato ottimi numeri a tutti gli eventi, oltre alle classiche rassegne Microsolchi, San Quirico e Street Art Riva Festival che hanno mantenuto il successo consueto degli anni passati, anche le nuove proposte, per esempio la Fiera Letteraria Biellese ha registrato un buon riscontro confermando la passione dei Biellesi per la lettura, già dimostrata con i successi del Festival Letterario Fuoriluogo. Ringrazio dunque gli organizzatori degli eventi che sono oramai appuntamenti consolidati ma anche le persone che hanno proposto iniziative nuove, fresche. Il mese di luglio è veramente colmo di eventi, in particolare musicali. Si parte già domani con Musica in piazza e si prosegue con Reload Sound Festival che quest’anno si colloca in due weekend consecutivi garantendo ottima musica e grande spettacolo per circa dieci giorni. Vi dò inoltre appuntamento il prossimo 9 luglio con l’iniziativa i Balcoscenici, realizzata in collaborazione con la Proloco Biella Valle Oropa. In centro città, passeggiando fra le vie, potrete assistere a mini spettacoli itineranti sui balconi della città per riscoprire attraverso l’arte spazi di vita quotidiana”.

Vi ricordiamo qui a seguire gli eventi della prima metà di luglio:

Musica in Piazza: concerto bandistico Mercoledì 6 luglio, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso i Giardini Zumaglini (area cassa armonica) si terrà il concerto delle Bande Musicali di Occhieppo Inferiore e Junior Cep Band. In caso di pioggia il concerto si svolgerà sotto i portici di Piazza Vittorio Veneto. L'evento è curato da ANBIMA Biella Per info: presidenza.biella@anbima.it

Nuvolosa Progetto estivo 2022: Disney Lab Venerdì 8 luglio, dalle ore 16.00 alle ore 18.45 presso il Centro Commerciale "I Giardini"(Via Alfonso Lamarmora 5/A) si terranno i laboratori gratuiti con i disegnatori Daniele Statella, Sergio Cabella e Federica Di Meo per bambini/bambine dai 7 ai 12 anni e incontro con autori. A cura dell’Informagiovani Città di Biella in collaborazione con Creativecomics Info: www.informagiovanibiella.it | 015 3507380

Musica in Piazza: concerto bandistico Sabato 9 luglio, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso i Giardini Zumaglini (area cassa armonica) si terrà il concerto delle Banda Giovanile Provinciale Anbima Biella. In caso di pioggia il concerto si svolgerà sotto i portici di Piazza Vittorio Veneto. L'evento è curato da ANBIMA Biella Info: presidenza.biella@anbima.it

Giovani in scena: spettacolo di danza Domenica 10 luglio, ore 21.15 presso il Chiostro San Sebastiano, via Quintino Sella 54/b, andrà in scena lo spettacolo conclusivo di BiellaDanza. Gli allievi dello stage porteranno sul palcoscenico posizionato all'interno del chiostro di San Sebastiano le coreografie studiate durante l'anno e durante la settimana di stage. Un concentrato di energia danzante per chiudere BiellaDanza con una grande festa. (Ingresso: € 8, prevendita presso Opificiodellarte). In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel teatro di Opificiodellarte. A cura Art'è Danza e Opificiodellarte Info: www.opificiodellarte.it

Suoni in movimento: “Jascha Heifetz un americano in Italia” Domenica 10 luglio, ore 15.30 | visita guidata, Fondazione Pistoletto - Cittadellarte Ore 16.30 | concerto “Sala Cervo”, Fondazione Pistoletto - Cittadellarte Joaquim Palomares violino, Adrea Rucli pianoforte Musiche di Kreisler, Castelnuovo Tedesco, Gershwin, Foster, Debussy A cura di N.I.S.I.ArteMusica Info: www.suoniinmovimento.it 370 3031220 | segreteria@nuovoisi.it

Musica in Piazza: concerto bandistico Mercoledì 13 luglio, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 si esibirà in concerto la Società Musicale “G. Verdi” Città di Biella. A cura di ANBIMA Biella Info: presidenza.biella@anbima.it

Reload Sound Festival 2022 Venerdì 15 luglio da ore 18:00 presso il parco Eunice Kennedy Shriver inaugura il Reload Sound Festival con il concerto di Laila Al Habash e Cacao Mental. Costo del concerto: € 2 A cura di APS Reloaders Info: www.reloadsoundfestival.it

Nuvolosa Progetto estivo 2022: Disney Lab Sabato 16 luglio dalle 10.00 alle ore 12.45 presso il Centro Commerciale “I Giardini” proseguono i laboratori gratuiti del progetto estivo di Nuvolosa 2022. Ospiti disegnatori Daniele Statella, Sergio Cabella e Federica Di Meo. Laboratori per bambini/bambine dai 7 ai 12 anni e incontro con autori. A cura dell’Informagiovani Città di Biella in collaborazione con Creativecomics Info: www.informagiovanibiella.it 015 3507380

26° Palio dei 4 Cantoni del Vandorno Sabato 16 luglio dalle 14.00 presso l'Oratorio parrocchiale “W.Frignani” Vandorno, parrocchia Vandorno-Biella andrà in scena il tradizionale palio rionale. A cura della parrocchia Vandorno-Biella Info: 015 2531027

Reload Sound Festival 2022 Sabato 16 luglio da ore 18:00 presso il parco Eunice Kennedy Shriver si esibiranno in concerto Giorgio Poi e Whitemary. Costo del concerto: € 12 A cura di APS Reloaders Info: www.reloadsoundfestival.it

26° Palio dei 4 Cantoni del Vandorno Domenica 17 luglio dalle 14.00 presso l'Oratorio parrocchiale “W.Frignani” Vandorno, parrocchia Vandorno-Biella andrà in scena il tradizionale palio rionale. A cura della parrocchia Vandorno-Biella Info: 015 2531027

Visita guidata di Biella Piano e Biella Piazzo Domenica 17 luglio alle ore 15.00 Discovery Alto Piemonte propone una visita guidata diBiella Piano e Biella Piazzo. Un'interessante itinerario nel centro storico e al borgo storico del Piazzo che conserva, nell’impianto medievale d’insieme, alcuni interessanti palazzi fra Cinquecento e Settecento (visita esterna).Partecipazione gratuita, il ritrovo è previsto sotto i portici del Municipio. A cura Discovery Alto Piemonte Info: biella@discoveryaltopiemonte.it

Reload Sound Festival 2022 Domenica 17 luglio dalle ore 18:00 presso il parco Eunice Kennedy Shriver inizierà il "Biella Rulez", in cui si esibiranno musicisti locali. Concerto gratuito A cura di APS Reloaders Info: www.reloadsoundfestival.it