Biella Città Creativa Unesco, Greggio dopo le dimissioni all'interno dell'Associazione: "Nessun danno per la città"

"Biella era l'unica realtà in tutta Italia che aveva costituito un'associazione, in pratica non cambia nulla per noi anche se dei soggetti ne sono usciti", così l'assessore con delega all'Unesco Barbara Greggio, oggi martedì 5 luglio, l'indomani dell'annuncio da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Unione Industriale di Biella, Fondazione BIellezza, Confartigianato Biella, CNA Biella della scelta di uscirne.

"L'interlocutore per Biella Città Creativa è sempre il Comune, quindi di fatto non è successo nulla - continua l'assessore - . A conferma del fatto oggi io e il sindaco Claudio Corradino stiamo andando a San Gimignano in occasione de “Gli Stati generali della Bellezza”, la prima assemblea nazionale degli assessori alla Cultura e Turismo alla quale domani parteciperà anche il ministro della Cultura, Dario Franceschini, che discuterà della “bellezza dei Comuni italiani”".