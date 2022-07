Pollone – loc Chiavolino, Zanacchi primo ciclista biellese all'8° posto assoluto, FOTO

Come da programma L’ASD Pedale Cossatese ha riproposto a Pollone nell’ambito delle gare in salita Alpi Quota 1000, la quinta prova, la Pollone – loc Chiavolino.

Con partenza da Biella, l’arrivo nella bella ed inedita località di Fraz Chiavolino ha visto la partecipazione di specialisti di queste gare ed è stata vinta ancora dal cuneese ALLADIO Lorenzo della ASD Sanetti Sport, categoria Senior B, che ha battuto il bravo Maestrini Michele della ASD Pedale Cossatese, mentre la prima Donna è risultata Coppo Monica del Velo club Valsesia. Sono state premiate 10 categorie di età di concorrenti.

Il primo ciclista Biellese che si è piazzato al 8^ posto assoluto è risultato Zanacchi Aldo Supergentleman A del Team cycling center di Cossato. L’ASD Pedale Cossatese , che con i piazzamenti dei suoi corridori ha vinto la classifica di Società, ringrazia tutti i partecipanti il Comune di Pollone, la Pro loco di Pollone, gli sponsor, che hanno collaborato per il buon risultato della gara, i suoi collaboratori ed i gruppi delle associazioni Protezione civile Bessa ed associazione volontari carabinieri in pensione di Mottalciata, per la sicurezza della gara.