Maria Chiara D’Adamo nuova centrale della Prochimica

Virtus Biella comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Maria Chiara D’Adamo.

Centrale, nata ad Angera il 16 maggio 1997, Maria Chiara D’Adamo rinforza il roster di coach Simone Marangio in uscita dalla Pallavolo Sangiorgio. Prodotto delle giovanili del Volley Angera, nella stagione 2014/2015 si è trasferita alla Futura Volley Giovani e a Busto Arsizio ha fatto esordio nel campionato di Serie B1. Nell’estate del 2015 è passata al Bodio Lomnago (VA) in B2 e dodici mesi dopo, nella stessa categoria, al Volley Marudo, in provincia di Lodi. La sua esperienza nel lodigiano è durata in totale tre stagioni, dopo i primi due capitoli interrotta da un anno in B1 al Volley Garlasco.

Nella stagione 2020/2021 ha indossato la canotta della Pallavolo Alsenese in B1, nell’ultima da poco conclusa invece quella della Pallavolo Sangiorgio nella categoria inferiore. A Biella tornerà quindi protagonista nel terzo campionato nazionale. Queste le sue prime parole da nuova atleta della Virtus: «Ho avuto modo di provare qualche allenamento al PalaSarselli e devo dire che sono rimasta colpita da tante cose. Mi ha colpito l’ambiente molto professionale, l’intesa tra le compagne di squadra e il ritmo alto. Le prime impressioni sono state davvero ottime. L’interesse che coach Marangio ha avuto nei miei confronti poi è stato lusinghiero e apprezzabile. Sono cresciuta con una mentalità vincente: mi piace dare anima e corpo per la pallavolo e penso che si debba sempre arrivare più in alto possibile. Non per forza come prime classificate, ma dare il massimo quello sempre».

Elena Ubezio (Ube), Direttore Sportivo di Virtus Biella, commenta: «Maria Chiara è un centrale molto fisico e con spiccate doti offensive in attacco che sono certa possano essere ben sfruttate con una palleggiatrice come il nostro capitano Mariottini. Essendo stata una tra le nostre prime scelte al termine della passata stagione, abbiamo già avuto modo di vederla in azione in palestra e di valutare il suo potenziale. È una giocatrice che vanta una quasi decennale esperienza in serie B e sono certa non ci metterà molto ad affinarsi con il resto della squadra, aiutata dal lavoro in palestra di coach Marangio e del suo staff».