Lavori in corso per la 14esima rievocazione Occhieppo-Graglia

Si correrà fra una decina di giorni, domenica 10 luglio 2022, la quattordicesima edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, organizzata per il secondo anno consecutivo dalla Scuderia Giovanni Bracco di Biella secondo i regolamenti AciSport.

“Anche quest’anno la gara sarà una Regolarità Turistica per Auto Storiche e Auto Moderne” ricorda il Presidente della Scuderia Giovanni Bracco, Cesare Brovarone. “Le verifiche sportive verranno effettuate all’Agorà Palace di Biella sabato 9 e domenica 10 (al mattino, prima della partenza); poi, alle ore 10, il via a tutti i concorrenti, che verrà dato da Piazza Vittorio Veneto. Quest’anno la sosta per il pranzo sarà alla Locanda della Baraggia di Villanova Biellese; a seguire la seconda parte dell’evento e, alle 15, l’arrivo del primo concorrente e la prova finale a eliminazione diretta”.

Il passaggio sul tracciato che dà il nome all’evento e che, dal 1965 al 1970, fu il percorso dell’Occhieppo – Graglia “versione cronoscalata” verrà affrontato al mattino, poco dopo la partenza.

“La “prova finale a eliminazione diretta”, invece, è una soluzione che abbiamo già sperimentato l’anno scorso” spiega Filippo Vigna, esponente del Comitato Organizzatore (di cui fanno parte, oltre a Cesare Brovarone e Filippo Vigna, Luigi Vigna, Davide Callegher, Alberto Dellavedova e Alberto Ritegno) “per dare a Cronometristi e Direzione Gara il tempo di elaborare i risultati e redigere le classifiche. In pratica è una prova uno contro uno (o meglio, il primo contro il secondo, il terzo contro il quarto e così via) che va avanti a eliminazione fino ad avere il vincitore. Le vetture partiranno dall’area della Fons Vitae e affronteranno un percorso che le porterà fino alla rotonda di via Lamarmora / via Torino. Chi farà il miglior tempo eliminerà l’avversario e così fino alla fine. Una “prova spettacolo” molto interessante e molto apprezzata dal pubblico!”.

Va ricordato che quest’anno tutte le informazioni sulla gara (programma, percorso, ospitalità alberghiera e modalità di iscrizione) sono disponibili in rete, all’indirizzo www.occhieppograglia.it; e poi su Facebook, nella pagina “14° Rievocazione della cronoscalata Occhieppo-Graglia”.

“Ancora una cosa” ricorda Brovarone: “da quest’anno il nostro evento fa parte di un piccolo campionato locale, denominato "Challenge AC Biella”, che comprende oltre all’Occhieppo–Graglia, anche le altre due gare biellesi del settore e cioè la “Regolarità delle Valli Biellesi”, che si è tenuta il 6/7 maggio, e il “Biella Classic”, in programma il 17 settembre. Un motivo in più per partecipare!”.

Le iscrizioni alla quattordicesima edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia sono state aperte il 1° giugno e chiuderanno inderogabilmente giovedì 7 luglio 2022.