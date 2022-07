La Rhythmic School risplende a Rimini, ricco bottino di medaglie FOTO

Medaglia d’oro e titolo nazionale per Elena Pavanetto. Sul podio Beatrice Antorra, Ginevra Bravaccino, Esther Sales Neto e Ginevra Viana. Domenica sera, dopo dieci intensi giorni di gara, si sono concluse le finali nazionali di ginnastica Ritmica FGI “Summer edition” 2022, andate in scena presso gli accoglienti padiglioni della Fiera di Rimini, dove svariate migliaia di atlete si sono misurate in competizioni molto serrate, con correttezza, rispetto, ma anche con grande serenità e dove è emersa in modo preponderante la volontà ed il piacere di condividere gioie (e dolori) finalmente insieme, sul campo di gara, da parte di atlete, staff tecnico, dirigenti e famiglie.

La Rhythmic School conclude la trasferta riminese che ha visto impegnate dodici atlete della società candelese, coordinate e guidate dalla DT Tatsiana Shpilevaya, dall’ istruttrice Arianna Prete e dall’assistente Giada Mello Grand, con un bottino di un titolo nazionale, quattro medaglie d’argento e tre di bronzo, oltre ad aver qualificato per le finali a dieci quasi tutte le atlete scese in pedana. Le prime a gareggiare sono state le atlete LE (eccellenza), a difendere i colori cari al presidente Carlo Vineis sono scese in pedana: Emma Bragante, Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto. Proprio quest’ultima è stata capace, con una prova eccellente, di conquistare la medaglia d’oro ed il titolo italiano nella specialità palla ed il nono posto nelle clavette, mentre Ginevra Bravaccino ha conquistato l’argento di specialità alla fune ed Emma Bragante si è dovuta accontentare (si fa per dire…) di due quinti posti a palla e clavette; risultati comunque di estremo rilievo perché ottenuti su un novero di una ottantina di atlete che rappresentano il meglio della categoria. E’ stato poi il turno delle LD in cui Beatrice Antorra ha ottenuto l’argento All Round, classificandosi per le finali a cerchio e clavette in cui al termine di due prove esemplari ha ottenuto altri due secondi posti. La kermesse riminese, oltre alle prove individuali prevedeva anche delle prove di squadra, denominate di Insieme (tutte le ginnaste scendono in campo contemporaneamente), la squadra della Rhythmic School formata da Giulia Bocci, Alessia Botto Steglia, Esther Sales Neto e Beatrice Antorra, impegnata nella categoria LD1 Open si è classificata a metà classifica sulla sessantina di team in gara. Nelle giornate a seguire si sono disputate le gare della categoria LC che ha visto in gara, nelle A2, Martina Brocchi che ha ottenuto l’undicesimo posto (su 140 iscritte) nel All Round, il quindicesimo al corpo libero e l’ottavo nella finale al cerchio.

Nella stessa categoria, ma in A3, ha gareggiato Iris Marchesi ottenendo il quinto posto nel All Round (su 177 iscritte) ed il sesto posto nella finale del corpo libero ed il decimo in quella del cerchio. Giulia Bocci ha disputato una buona qualificazione in J1, risultando ventesima nel All Round (su 203 iscritte), sedicesima al cerchio e settima nella finale al nastro. Sempre nella categoria LC, ma in S1, ha gareggiato Giada Vitale, per lei un buon undicesimo posto alla palla ed un quarantunesimo alle clavette (su 130 iscritte). Gli ultimi giorni della Festa della ginnastica 2022 hanno visto in pedana le atlete della categoria LB. Matilde Linty, impegnata nelle J3, ha ottenuto il ventinovesimo posto alla palla ed il ventunesimo al nastro; mentre Esther Carolina Sales Neto, in gara nelle J1, ha ottenuto la medaglia di bronzo nel All Round, così come nella finale al cerchio ed il quinto posto nella finale alla fune. Ginevra Viana, in gara nelle A2, è salita sul podio con il terzo posto nel All Round frutto del quarto posto al nastro e del quinto alla palla ottenuti in qualificazione e riconfermati nell’ordine anche in finale. Ginevra è stata poi protagonista ed ha vissuto un’esperienza “da mission impossible”… al termine della premiazione. E’ stata infatti scelta come antagonista in una gara a tu per tu con Alexandra Agiurgiuculese, ginnasta di livello mondiale che ha rappresentato l’Italia alle recenti olimpiadi di Tokio e con la quale è stata chiamata a confrontarsi su alcune difficoltà dell’esercizio con la palla. Confronto effettuato dalla giovanissima RSgirl senza timori, al termine del quale è stata accolta dal pubblico con una standing ovation al pari della ginnasta del team Italia.

“Tutte le RSgirls presenti hanno gareggiato dimostrando ottima tecnica, precisione ed eleganza facendosi ammirare dalla giuria e dal pubblico – commentano dallo staff tecnico che ha guidato le atlete in gara – abbiamo ottenuto importanti risultati portando sul podio ben cinque diverse atlete e qualificato per le finali a dieci quasi la totalità delle nostre ginnaste scese sulle pedane riminesi: è una grande soddisfazione, che ci ripaga per tutti gli sforzi effettuati dalla società in questo periodo di difficoltà, e del grande lavoro che svolgiamo tutti i giorni in palestra per mettere in condizione le nostre atlete di ben figurare e di poter gioire per i risultati ottenuti sul campo. In questi giorni, le ragazze hanno fatto un’importante esperienza sportiva, ma anche e soprattutto formativa avendo avuto la possibilità di misurarsi con migliaia di altre atlete comprendendo gli aspetti che le vedono primeggiare e quelli in cui occorre ancora lavorare per poter ulteriormente migliorarsi per prepararsi al futuro come atlete e come donne. Ora, conclusa questa “maratona ginnica”, per tutte un pò di meritato riposo – concludono le tecniche – poi si ritornerà in palestra per preparare le gare che ricominceranno già ai primi di settembre”.