Quando un libro diventa… una mappa di Varese

Quando si decide di visitare una città c’è chi studia la cartina, chi prepara un programma dettagliato di attività da fare e punti di interesse da visitare, chi cerca i migliori ristoranti… e poi, c’è chi legge romanzi ambientati in quel luogo.

Se state programmando una gita a Varese in occasione dei Campionati Mondiali di canottaggio U19-U23, in programma dal 25 al 31 luglio 2022, ecco alcune proposte di libri i cui protagonisti o gli autori percorrono per le strade della nostra città. Perché non divertirsi a “riconoscerle”, quando sarete qui?

I thriller, per una gita all’insegna del giallo

Se vi piacciono i thriller, non potete perdervi Delitti sul lago, una raccolta di venti racconti gialli ambientati sui laghi di Varese, Maggiore, d’Orta, Ceresio, d’Iseo, di Como e di Garda. La provincia di Varese, in particolare, fa da sfondo a Due dettagli, Delitto in onda, La casa delle bambole, La piccola ballerina e Accade a Halloween.

Oppure la serie, scritta da Laura Veroni, che ha come protagonista il magistrato Elena Macchi (I delitti di Varese, Varese non aver paura, La morte ti presenta il conto); Lo spirito dell’Excelsior - Delitto al Grand Hotel di Varese di Roberta Lucato; Un nido di vespe. Indagine tra Varese e il Lago Maggiore, di Davide Longo.

Tra arte e storia

Siete appassionati di arte? Allora, apprezzerete gli studi a cura di Albeni M.: Santa Maria del Monte. I graffiti e Prima del Sacro Monte. Luoghi archeologici e storie nascoste nei secoli precedenti il Viale delle Cappelle, entrambi i volumi sono dedicati a due tra i luoghi più noti e panoramici del nostro territorio.

Di un’altra arte tratta, invece, Arpa che muta giaci - Quando Varese era la rivale di Milano. Le grandi stagioni musicali e di prosa del Teatro Sociale. Protagonista è il Teatro Sociale di Varese, di cui l’autore, Massimiliano Broglia, ne analizza trent’anni di vita, dal 1830 al 1861.

Per approfondire, invece, alcune vicende storiche, ecco Varese storia e protagonisti. Dal Settecento alla Resistenza, in cui l’autore, Gianni Perna, ricostruisce la storia della città attraverso le vicende dei personaggi. Stesso tema in Il corpo del reato - Storia del varesino Renato Ascoli che aiutò famiglie ebree a fuggire dai nazi-fascisti di Laura Tirelli e Marco Ascoli.

In Da Laveno (1926) a Dresda (1944) e ritorno, i ricordi di Olindo Cardani ripercorrono quasi un secolo di storia di Laveno, da fine Ottocento al fascismo, dalla stagione dell’industria ceramica alla fine del Novecento.

Curiosità, fantasia e un salto nel futuro

È vero che gli alberghi hanno un’anima? Scopriamolo insieme con Il gigante e la montagna. Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori. Un excursus delle varie vicende che hanno interessato l’hotel, tra i più significativi monumenti del Liberty italiano, ma anche luogo di passaggio di visitatori, dimora di ospiti fissi, cuore dei proprietari.

Silvio Foini ci porta al Monastero di Torba, infestato dal demone Astharot, con i quattro protagonisti de Il custode del male.

Infine, diamo uno sguardo al futuro con Varese 2051. Come sarà Varese fra 30 anni. Le riflessioni di alcuni protagonisti sulle previsioni sociali, economiche, politiche, ambientali, in cui gli autori, Cesare Chiericati e Antonio Martina condividono alcune ipotesi e riflessioni in merito all’evoluzione della nostra città nei prossimi 20 – 30 anni, dal punto di vista sociale, economico, politico.