Firma del Protocollo d’intesa fra Tessile e Salute – associazioni dei consumatori

Associazione Tessile e Salute e le associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Associazione Utenti dei Servizi Radio Televisivi) consapevoli che il settore tessile a livello mondiale è tra le principali cause di impatto ambientale ed ha un importante influenza sulla salute della popolazione, valutano necessario promuovere un cambiamento culturale radicale con la ricostruzione di una coscienza individuale che, consapevole dei limiti della specie umana e della biosfera, dovrà inglobare l’ambiente e la biodiversità come componenti essenziali della propria identità.

Le associazioni dei consumatori concordano quindi sulla necessità di collaborare con l’Associazione Tessile e Salute, costruendo sintesi tra le conoscenze e gli interessi, per dare alle aziende ed ai consumatori linee guida condivise e coerenti con i riferimenti morali, basati sulla sostenibilità, economica, sociale ed ambientale, gettando le basi per una formazione permanente e creando il contesto affinché il consumatore possa esercitare le proprie responsabilità̀ ̀ in modo libero e non condizionato al fine di promuovere un modello di consumo sempre più̀ sostenibile; E’ importante sottolineare che una collaborazione con le associazioni dei consumatori è oggi indicata da specifiche norme per le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà̀ ̀ e di sostenibilità̀ ̀ , volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi e dell’uso non corretto dei beni.

Su queste basi, Associazione Tessile e Salute e le associazioni dei consumatori, intendono sottoscrivere un protocollo di intesa per lavorare congiuntamente sui seguenti punti programmatici: promuovere progetti per la sostenibilità̀ ̀ che si riferiscano in modo esplicito e dichiarato agli 8 obiettivi del Manifesto per la Sostenibilità̀ ̀ consumeristica e dei relativi Target ONU; collaborare per la produzione di linee guida, sulla sicurezza e sull’economia circolare; collaborare prima per la realizzazione e sostenere poi una etichetta, basata sulla tracciabilità e trasparenza della filiera produttiva nonché sulla sostenibilità ambientale e sociale, che dia informazioni al consumatore chiare e sintetiche sulle caratteristiche dei prodotti tessili in relazione alla sicurezza ed alla sostenibilità; valorizzare le procedure di conciliazione paritetica per la risoluzione delle controversie di consumo; contribuire alla lotta contro la contraffazione nel settore tessile, abbigliamento e calzature; implementare l’utilizzo del Sistema Europeo di allerta RAPEX; sviluppare e promuovere una campagna congiunta, a livello nazionale, di formazione ed informazione rivolta ai rappresentanti delle associazioni consumatori, ai consumatori, alle nuove generazioni in particolare alle scuole di ogni ordine e grado.

Il protocollo d’intesa, approvato dal Consiglio Direttivo di Associazione Tessile e Salute e dalle associazioni dei consumatori, sarà ufficialmente sottoscritto dalle parti il giorno 11 luglio a Roma, alle ore 10:00, all’interno della programmazione del Phygital Sustainability Expo che si svolgerà dall’11 al 12 luglio ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali.